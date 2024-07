De Cauwer scherp na declassering van Philipsen: "Dat mag de jury niet doen"

Jasper Philipsen sprintte zich opnieuw naar een knappe tweede plaats in de Tour de France en deed zo een goede zaak in de strijd om de groene trui. Achteraf werd hij echter gedeclasseerd door de jury en dat deed pijn.

"Het is een momentopname. Misschien was Mathieu van der Poel wat vroeger opzij moeten gaan of had Philipsen wat vroeger moeten beginnen", aldus José De Cauwer in zijn analyse bij Sporza na de etappe van donderdag.

"Wout van Aert komt er naast, maar er niet voorbij. Philipsen rijdt iets sneller, van Aert durft even niet en houdt daarna de benen in. Ik vind het een hele zware beslissing om daarvoor de tweede plaats af te nemen."

Kostbare punten

"Dit kost hem 30 punten. En dat zijn heel kostbare punten. Girmay heeft die 30 punten nu wel en dat is een wereld van verschil", beseft De Cauwer dat het absoluut geen goede zaak is dat Philipsen deed in de strijd om groen.

© photonews

"Dit zou de agressiviteit voor de volgende sprints nog alleen maar kunnen vergroten. En de dag van woensdag speelt dan ook nog mee in de beslissing van donderdag vermoedelijk. Dat zou eigenlijk niet mogen."

"Het is een opeenstapeling van gebeurtenissen. Terwijl dat eigenlijk niet zou mogen. Je mag nooit de dag ervoor meenemen in je beslissing. Je mag buitenspel in een vorige match niet aangrijpen om dat vandaag wel te fluiten."