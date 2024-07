Ploegleider in de wolken met prestatie Evenepoel - De Cauwer en Remco zelf laten zich uit over 'gele droom'

Remco Evenepoel won de tijdrit in de Tour de France. HIj pakte twaalf seconden terug op Tadej Pogacar en doet zo helemaal mee bovenin het klassement. Bij het team zijn ze dan ook dolgelukkig over hoe het voorlopig loopt.

Klaas Lodewyck was een gelukkige coach: "Dit doet heel veel deugd. Het is iets waar we naartoe hebben gewerkt. Chapeau aan Remco Evenepoel, maar ook aan het hele team", klonk het bij Sporza in een eerste reactie.

Heel het team mag delen in de vreugde: "We zijn hier in december al geweest om alles in detail te bekijken. Remco had een goede dag gelukkig. Als je de uitslag ziet, heeft hij misschien nog sneller gereden dan het pacing plan."

"Hij komt hier heel matuur voor de dag en maakt zich niet druk om de zaken waar hij niets aan kan veranderen zelf en in een tijdrit heeft hij alles in eigen handen. Het is supermooi vandaag en het is een hele mooie boost, maar er is nog een hele lange weg te gaan de komende twee weken. Ik ga zeker nog wel een goed glas wijn drinken vanavond, dat is zeker."

Gele droom?

Remco Evenepoel komt tot op 33 seconden in de stand, maar volgens José De Cauwer zal geel dragen moeilijk worden: "Als er een dag een mogelijkheid was, dan was het vandaag denk ik. Als hij nu nog het geel zou pakken, dan maakt hij kans op eindwinst."

Lees: dan moet Pogacar een slechte dag hebben. Evenepoel zelf heeft ook niet meteen een gele droom en beseft dat het tegen de Sloveen moeilijk wordt: "De gele trui? Neen, het is niet dat ik Pogacar heb weggeblazen. Verre van. En hij is de beste renner van de wereld."