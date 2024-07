Wout van Aert stelt teleur in tijdrit en zegt meteen iets over Olympische Spelen

Wie de tijdrit zal winnen in de Tour de France? Dat is nog niet duidelijk. Wie het al zeker niet zal worden is Wout van Aert. De toptijdrijder stelde teleur en reageerde zelf ook niet tevreden na zijn tijdrit.

Toen Wout van Aert over de streep bolde was hij - met heel wat toppers nog in aankomst - al niet in de top-5 te vinden. Hij verloor uiteindelijk net geen minuut op Victor Campenaerts over een tijdrit van vijfentwintig kilometer.

Nochtans wilde WvA er wel iets van maken in deze tijdrit: "Maar ik had geen goed gevoel. De start ging nog goed, maar bij de eerste oplopende stukken werd het al zwaar. Ik denk niet dat ik een bijzondere tijd heb gereden", klonk het tegen Sporza.

"Of ik te snel ben vertrokken? Misschien. Dat was het plan ook, want het zwaartepunt lag in het eerste deel. Misschien heb ik in het eerste stuk te hard gereden. Ik voelde op het eerste stuk vals plat al dat het niet mijn beste dag was."

Betere benen in Parijs?

"Ik kon na de klim niet meer doorrijden. Ik wist de tussentijden niet, maar bij het tweede tussenpunt zag ik een rood vlakje. Aan de coaching merkte ik ook al dat het niet voor de zege was. Dan neem je misschien een beetje minder risico, maar ik ben voluit gegaan."

En wat nu met de Olympische Spelen? "In deze Tour zit geen enkele tijdrit die echt lijkt op die van Parijs. Deze misschien nog iets meer dan die in Nice. Ik heb me gesmeten, maar ik hoop op betere benen op de Olympische Spelen."