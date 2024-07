📷 Vrouw Sarah heeft mooie boodschap voor Wout van Aert, zijn antwoord is prachtig

Voor Wout van Aert zijn het opnieuw drukke weken met de Tour de France en daarna de Olympisch Spelen. Gelukkig is zijn gezin nooit veraf.

Wout van Aert was goed aan de Tour begonnen met een derde plaats in de eerste rit, maar daarna werd het wat minder. In de tweede rit liet hij het al snel lopen, ook in de rit naar de Galibier haakte Van Aert snel af.

Met een zesde plaats in de sprint in de zesde etappe deed Van Aert het opnieuw beter, maar in de tijdrit moest hij veel tijd toegeven op Remco Evenepoel. Geen goed voorteken voor de Olympische Spelen.

Mooie boodschap van vrouw Sarah voor Van Aert

Van Aert kon tijdens de eerste week van de Tour echter rekenen op het bezoek van zijn gezin. Vorig jaar stapte Van Aert nog uit de Tour omdat hij de geboorte van zijn tweede zoontje Jerome niet wilde missen.

Zijn vrouw Sarah De Bie plaats een foto van haar bezoek met zoontjes Georges en Jerome op haar sociale media. "Familie is waar het leven begint en de liefde nooit eindigt", schreef ze erbij.

Van Aert reageerde bijna meteen. "Er is maar één geluk in het leven: liefhebben en geliefd worden", zei Van Aert. Het leven is dus veel meer dan koers voor Wout van Aert.