Jasper Philipsen reageert voor het eerst op declassering in de Tour en vreest nog meer gevolgen

Jasper Philipsen heeft voor het eerst een interview gegeven nadat hij donderdag werd gedeclasseerd in de sprint. Hij vreest dat het ook verder in de Tour gevolgen zal hebben.

De eerste week van de Tour was niet die van Jasper Philipsen. De sprinter van Alpecin-Deceuninck kon nog niet winnen, al strandde hij wel twee keer op plek twee. Al speelde hij wel een van zijn tweede plaatsen kwijt.

De jury declasseerde Philipsen voor een incident in de sprint met Wout van Aert, waar Philipsen zich zelf niet van bewust was. "Ik heb op geen enkel moment de intentie gehad om een collega in gevaar te brengen", zegt hij bij Het Belang van Limburg.

Wordt Philipsen nu geviseerd in de Tour?

Philipsen zette een statement op zijn sociale media om zijn oprechte excuses aan te bieden. Van Aert aanvaardde die meteen, wat veel deugd deed bij Philipsen. Hij hoopt dan ook dat beiden nog mooie sprints kunnen rijden in deze Tour.

Toch vreest Philipsen dat zijn declassering nog gevolgen zal hebben tijdens de Tour. "Na wat er donderdag gebeurd is, voel ik me wel geviseerd. In het verleden zijn er namelijk al veel ergere dingen gebeurd", stelt Philipsen.

Philipsen denkt dat hij niet meer op instinct zal kunnen sprinten. "Ik vrees dat zoiets moeilijker wordt en dat ik me meer bewust zal moeten worden van mijn bewegingen tijdens zo’n eindsprint", telt hij nog.