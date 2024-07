Olympische medaille in gevaar voor Wout van Aert? José De Cauwer velt zijn oordeel

Wout van Aert heeft geen goede beurt gemaakt in de tijdrit in de Tour. Hij werd 24ste op bijna twee minuten van winnaar Remco Evenepoel.

Over exact drie weken verdedigen Remco Evenepoel en Wout van Aert de Belgische kleuren in de tijdrit op de Olympische Spelen in Parijs. De tijdrit in de Tour was dus geen goede repetitie voor Van Aert.

Door zijn zware valpartij in Dwars door Vlaanderen heeft Van Aert zijn tijdritfiets ook een hele tijd links moeten laten staan. De Tour stond zelfs niet op zijn programma, omdat de tijdritten in de Giro meer lijken dan die in Parijs.

Moet Van Aert zich zorgen maken voor Parijs?

Dit tijdrit in Parijs is dan ook bijna helemaal vlak. Op 33 kilometer moeten de renners maar 125 hoogtemeters overwinnen. In de Tour lagen er nu 283 hoogtemeters op slechts 25 kilometer. Een heel ander parcours dus.

Toch is het stevige verlies niet goed voor het vertrouwen van Van Aert. Moet hij zich zorgen maken? "Dat kunnen wij van hieruit moeilijk zeggen. 1'51" verloren op Evenepoel, dat is veel. Veel te veel. Meer dan 4 seconden per kilometer", zegt José De Cauwer bij Sporza.

"Wat is er misgegaan en wat denkt hij nog te kunnen verbeteren?" Veel tijd heeft Van Aert ook niet meer, want zes dagen na het einde van de Tour in Nice staat de olympische tijdrit al op het programma.