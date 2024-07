Patrick Lefevere houdt zich niet in: "Ik ben helemaal anti. Onzin, vind ik het"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Zondag staat er een gravelrit op het programma in de Tour. Patrick Lefevere is een bijzonder koele minnaar van de 'spectacelrit'.

Gravel gaat in het wegwielrennen een steeds grotere rol spelen. Er is onder meer de Strade Bianche, maar ook andere koersen zoals de Clasica Jaen, de Antwerp Port Epic of Parijs-Tours zoeken nu gravel op.

Patrick Lefevere was een koele minnaar van de Strade Bianche, maar heeft zijn kar intussen gekeerd. Maar wat gravel en kasseien betreft in een grote ronde zoals de Tour is Lefevere nog altijd een grote tegenstander.

Lefevere uit kritiek op gravel in de Tour

"Ik kom er met graagte voor uit: ik ben helemaal anti. Onzin, vind ik het. Vermaak voor de massa, brood en spelen", zegt hij bij Het Nieuwsblad. "De Tour beloont de compleetste renner, maar daar zijn limieten aan."

Lefevere is vooral bezorgd over Remco Evenepoel. Hij won vrijdag de tijdrit en pakte zo tijd terug op zijn concurrenten. Maar één lekke band kan ervoor zorgen dat de maandenlange voorbereiding voor niets was.

"Ik snap dat ASO bezorgd is over te veel 'overgangsetappes' en dat de jeugd sprintetappes misschien een beetje saai vindt. Maar de remedie is niet de kermis van een Tourpeloton over gravel", stelt Lefevere.