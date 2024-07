Victor Campenaerts onthult waarom hij Lotto Dstny opnieuw verlaat: "Ik heb één duidelijk doel"

Victor Campenaerts verbaasde door in de eerste tijdrit in de Tour knap vijfde te worden. Toch heeft hij nog grotere ambities die hij bij Lotto Dstny niet kan waarmaken.

Bijna twee uur lang zat Victor Campenaerts vrijdag in de hotseat tijdens de tijdrit in de Tour. Hij moest lang wachten, maar zijn tijd werd toch nog stevig verbeterd. Al slaagden daar enkel de vier toppers in deze Tour in.

Vijfde worden in een tijdrit na Evenepoel, Pogacar, Roglic en Vingegaard is bijzonder knap. "Ik ben nog nooit zo blij geweest met een 5de plaats", zei Campenaerts een dag later bij Sporza.

Toch is het wellicht de laatste keer dat Campenaerts voluit is gegaan in een tijdrit in de Tour. Want na drie jaar verlaat de 32-jarige Campenaerts Lotto Dstny opnieuw. "Wielrennen draait om winnen."

Campenaerts naar Visma-Lease a Bike?

Campenaerts schoolde zich om van tijdrijder naar klassieke renner en won onder meer een rit in de Giro, de Tour of Leuven en de Druivenkoers. Toch vindt Campenaerts het belangrijk om mooie doelen te hebben.

Als hij die niet heeft, vindt Campenaerts het moeilijk om zichzelf te motiveren. "Ik heb één duidelijk doel: de Tour de France winnen. Jammer genoeg kan ik dat niet zelf, maar ik kan deel zijn van de puzzel met de winnende ploeg."

Volgens de geruchten rijdt Campenaerts volgend seizoen bij Visma-Lease a Bike, maar dat mag hij voor 1 augustus niet bevestigen. Met Jonas Vingegaard heeft die ploeg wel iemand die de Tour kan winnen.