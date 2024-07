Zelfs in Nederland zeggen ze het nu: "Remco Evenepoel is echt een fenomeen"

In de Tour de France maakten we ons op voor de zevende etappe. En dat was een individuele tijdrit van zo'n 25 kilometer tussen Nuits-Saint-Georges en Gevrey-Chambertin. Remco Evenepoel kwam uiteindelijk als winnaar uit de bus en dus waren de analisten lovend.

De klassementsrenners waren allemaal in orde en de vier topppers die vooraf werden genoemd eindigden in de top-4 van het dagklassement. Daarmee staan ze nu ook in de top-4 van het algemeent klassement na een week.

"Er is niemand doorheen gezakt en dus zijn de verschillen klein", aldus Thijs Zonneveld bij In Het Wiel. "De grote vier eindigden in de top-4 en Evenepoel is een fenomeen. Hij is echt een fenomeen", is de Nederlander lyrisch.

© photonews

"Als je ziet hoe hij op de fiets zit: het is echt fantastisch om naar te kijken. Het is echt geweldig, een balletje. Zo compact, zo mooi op de fiets en zo stil. Hij beweegt niet, echt fantastisch. Een genot om naar te kijken voor mij."

Drie seconden verloren?

"Hij heeft de power en de aërodynamica. Het is waanzinnig om naar te kijken. Hij dacht dat hij lek reed, daar verloor hij nog een paar seconden. Misschien was het een Frans grapje van iemand die een geluid maakte door te veel pastis?"

"Evenepoel ging even op zijn achterwiel stuiteren om het te gaan bekijken. Even later zag je hem toch nog even twijfelen in een paar bochten. Het kost hem misschien een seconde of drie, maar het was een fantastische tijdrit van Evenepoel."