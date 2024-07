Sven Nys openhartig over kwetsbaarheid in gevaarlijke sport: "Ik zit bij elke wedstrijd van Thibau te bidden en te beven"

Het is geen pretje om als naaste mee te leven van iemand uit een gevaarlijke sport als de koers. Sven Nys getuigt hierover.

Het overlijden van de Noorse wielrenner André Drege heeft ons er allemaal nog eens aan doen herinneren hoe kwetsbaar iedereen is in de wielerwereld. Bij Sven Nys komt het nu pas extra hard binnen, ook al kent hij het wereldje vanbinnen en vanbuiten. Nu hij de ouder is van een actief wegwielrenner, is het nog anders.

Er zijn al veel te veel doden gevallen bij wielerwedstrijden. Het is heel erg triest om dat te concluderen. "Het is hard om te zeggen, maar ik denk niet dat we het ooit kunnen uitsluiten", zegt Sven Nys in de podcast Sporza Daily. "Wielrennen is misschien de gevaarlijkste sport die er is", moet de veldritkampioen van weleer vaststellen.

Ik hoop voortdurend dat Thibau niets overkomt

"De snelheid is omhoog gegaan, het materiaal is steeds lichter geworden, ...We komen al van heel ver en hebben al veel inspanningen geleverd, met signalisatie bijvoorbeeld. Maar ik vrees dat we niet alles kunnen uitsluiten", is Nys niet naïef. "Renners rijden op de openbare weg, je kunt altijd een bocht verkeerd inschatten."

Het is dus vingers kruisen dat hij nooit slecht nieuws over zijn zoon Thibau moet vernemen. "Als ouder zit ik elke dag dat Thibau een wedstrijd op de weg rijdt te bidden en te beven. Ik hoop voortdurend dat hem niets overkomt. Dat heb ik bijvoorbeeld niet als hij in het veld rijdt."