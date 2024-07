Tadej Pogacar zichtbaar geïrriteerd door manier van koersen Vingegaard: "Focussen alleen op mij, maar ..."

De gravelrit verveelde geen moment, maar voor de mannen van het klassement werd het uiteindelijk wel een flinke sof. Tadej Pogacar en Remco Evenepoel probeerden, maar Jonas Vingegaard wilde niet mee in het verhaal.

Tadej Pogacar was van alle klassementsmannen misschien wel de meest aanvalslustige. Hij ergerde zich dan ook een beetje aan Jonas Vingegaard, die bijwijlen een echt blok aan het been was van de toppers in de race.

Zeker Primoz Roglic had een tik kunnen krijgen als ook Vingegaard zich zou hebben gemengd in de debatten. "We hadden, samen met Remco, met ons drieën steviger op het podium kunnen staan, maar Visma wou dat niet."

© photonews

En de Sloveen ging verder in zijn uitleg achteraf bij Sporza: "Het was een goeie inspanning van Remco Evenepoel en mij. Jonas Vingegaard kwam er ook nog bij en we hadden daar het huidige podium kunnen verstevigen."

Pogacar geïrriteerd door manier van koersen van Vingegaard & co

"Het was zeker mogelijk om een gat te slaan op alle anderen", was de geletruidrager zichtbaar geïrriteerd in de manier van koersen van Vingegaard en zijn ploeg Visma - Lease a Bike. "Ik denk dat Visma dat niet wou, want er was geen medewerking."

"Ze focussen enkel op mij en onderschatten misschien de anderen. We zullen zien hoe dat de komende weken zal uitpakken. Het was nochtans mooi geweest als we ons hadden kunnen losrukken van de anderen."