Remco Evenepoel spaart zijn ploegmaats niet met kritiek: "Mag ik toch zeggen?"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Remco Evenepoel heeft zich niet weggestoken in de graveletappe in de Tour. Al had de witte trui wel meer verwacht van zijn ploegmaats bij Soudal Quick-Step.

Met enkele aanvallen heeft Remco Evenepoel zich zeker getoond tijdens de graveletappe. Hij reed zelfs eens weg met Pogacar en Vingegaard, maar de Deense titelverdediger wilde niet met hen meewerken. Evenepoel denkt dan ook dat als die groep was doorgereden, dat hij met Vingegaard en Pogacar drie tot vier minuten voorsprong had gepakt op de rest van de klassementsrenners. Dan lag het podium nu al vast. Kritiek Evenepoel op ploegmaats Toch was er ook één bang momentje voor Evenepoel. Toen Pogacar een tweede keer versnelde, was Evenepoel niet mee. Evenepoel hield zich achteraf niet in om kritiek te leveren op zijn ploegmaats bij Soudal Quick-Step. "Ik wou daar eigenlijk zelf aanvallen. Ik wist dat het een belangrijke sector was en had op voorhand aan de ploegmaats gezegd dat ik daar bij de eerste vijf aan wou beginnen", zei Evenepoel bij Sporza. "Dat hebben ze eerlijk gezegd niet gedaan. Ik zat net te ver en moest vechten om terug te keren. Dat zal ik ook tegen hen zelf zeggen, we mogen daar toch open over communiceren? Voor de rest deden ze alles perfect."