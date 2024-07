Van Hooydonck niet te spreken over Tourorganisatie: "Geen reclame voor de sport"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

De Tour de France pakte zondag voor het eerst uit met een graveletappe. Dat zorgde voor spektakel, maar Nathan Van Hooydonck is duidelijk geen fan.

Twee jaar geleden experimenteerde Tourorganisator ASO al eens met een graveletappe in de Tour de France Femmes. Dat pakte toen goed uit en ASO besliste dan ook om het ook eens bij de mannen te proberen.

Het leverde spektakel op tussen de Pogacar, Vingegaard en Evenepoel, maar iedereen kwam wel binnen in dezelfde tijd. Niemand verloor dus tijd, al zag het er wel even benard uit voor Primoz Roglic.

Van Hooydonck uit kritiek op Tourorganisatie

Op de tweede gravelstrook, waar het stevig bergop ging, stonden enkele renners te voet. Roglic kreeg een halve minuut aangesmeerd en moest met zijn ploeg stevig achtervolgen. Dat lukte eindelijk ook, al was het nipt.

Nathan Van Hooydonck had dan ook veel kritiek voor de graveletappe. "Dit was geen reclame voor de sport. Een heel goed georganiseerde graveletappe zou dat eventueel nog kunnen zijn", zei hij bij Vive le Vélo.

"Het zijn de beste renners van de wereld en ze zien eruit als sukkelaars! Het heeft te maken met hoe ze de strook oprijden. De weg was breed en dan is de gravelstrook weer iets smaller. Ze rijden in een trechter en dan gaat het fout."