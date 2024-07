Vingegaard bijt stevig van zich af en verdedigt defensieve tactiek Visma-Lease a Bike

Jonas Vingegaard en Visma-Lease a Bike reden bijzonder defensief tijdens de graveletappe in de Tour. De Deen verdedigde die tactiek achteraf.

Op zo'n 80 kilometer van de streep versnelde Remco Evenepoel uit het peloton. Tadej Pogacar reed niet veel later het gat dicht met Jonas Vingegaard in zijn wiel. De drie reden naar de kopgroep, maar Vingegaard werkte niet mee.

De Deen zat op dat moment al op de fiets van zijn ploegmaat Jan Tratnik, nadat hij lek was gereden op een gravelstrook. Daardoor moest Vingegaard de etappe afwerken met een zadel dat 3mm anders staat dan hij gewend is.

Vingegaard verdedigt tactiek Visma-Lease a Bike

Dat Vingegaard niet meewerkte met Pogacar en Evenepoel leverde hem kritiek op, maar was logisch volgens de Deen. "Het was beter voor mij om meer ploegmaats rond mij te hebben", verklaarde de Deense titelverdediger bij Sporza.

"Als Wout (van Aert) en Christophe (Laporte) daar nog in de buurt zitten, dan is het beter dat ze mij kunnen helpen. In sommige gevallen was het beter om met Pogacar door te rijden, maar ons doel was om geen tijd verliezen."

Vingegaard blijft zo op 1'15" staan van gele trui Pogacar in het klassement. Het blijft dus speelbaar voor de Deen om in Nice voor de derde keer op rij in de gele trui op het eindpodium te staan.