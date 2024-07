Was aanval van Evenepoel wel verstandig? De Cauwer en Sergeant vellen duidelijk hun oordeel

Remco Evenepoel toonde zich in de graveletappe in de Tour en viel ook zelf aan. Dat deed de witte trui in de Tour wel al op iets minder dan 80 kilometer van de streep.

Op een steile beklimming kon Evenepoel niet langer wachten en viel hij aan. Er stond dan nog 77 kilometer op de teller. Pogacar en Vingegaard kwam aansluiten en samen reden de drie naar de kopgroep. Eens daar hielden de drie tenoren de benen stil, omdat Vingegaard niet meewerkte. Pogacar, Evenepoel en Vingegaard lieten zich dan maar weer uitzakken naar het peloton. Uiteindelijk verloor niemand tijd. De Cauwer en Sergeant kritisch voor aanval Evenepoel José De Cauwer reageerde meteen afwijzend op de aanval van Evenepoel. "Nee, ik zou het niet doen. Hij had misschien gehoopt om volk mee te krijgen, zoals bijvoorbeeld Mathieu van der Poel", zei De Cauwer bij Sporza. Marc Sergeant gaat akkoord met De Cauwer. "Die aanval van Remco? Tja, veel te vroeg, natuurlijk. Eigenlijk moet hij dat niet doen: niet vallen, geen tegenslag en geen tijd verliezen op Pogacar, dat was zijn doel", zegt hij bij Het Nieuwsblad. Pogacar viel uiteindelijk ook een paar keer aan, maar raakte niet af van Vingegaard en zijn ploegmaats. "Ik denk wel dat zij zich kostelijk geamuseerd hebben. En het is duidelijk dat Remco en Tadej enorm aan elkaar gewaagd zijn", stelt Sergeant nog.