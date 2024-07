Wel prijs in tweede Tourweek? Wout van Aert verklapt op welke etappe hij zijn zinnen heeft gezet

Wout van Aert kwam in de openingsetappe van de Tour dicht bij de gele trui, maar zakte daarna wat weg. In de tweede week wil hij wel scoren.

In de eerste etappe van de Tour sprintte Wout van Aert verrassend naar de derde plaats. Het zorgde voor veel emotie bij Van Aert, want hij stond naar eigen in zijn slechtste vorm ooit aan de start van de Tour.

"Ik was zo verrast dat ik mee kon doen. Daarom was ik wat emotioneel. Ik was er zelf een beetje door verrast", citeert Het Nieuwsblad Van Aert op de persconferentie op het eerste rustdag in de Tour.

Nadien zakte Van Aert wat weg. Hij moest snel lossen in de tweede etappe en in de vierde etappe over de Galibier. Ook in de tijdrit kwam Van Aert er niet aan te pas, afgelopen weekend reed Van Aert dan maar in dienst.

Ritzege in tweede Tourweek voor Van Aert?

Toch heeft Van Aert nog altijd de ambitie om een etappe te winnen in de Tour, het zou de tiende in zijn carrière zijn. Hij verklapte meteen ook al op welke etappe hij zijn zinnen heeft gezet. "Woensdag is er een zware etappe in het Centraal Massief."

"Het plan was altijd om ritzeges te zoeken als de benen er zijn. In de eerste week moesten we die plannen af en toe bijstellen. Hopelijk kan ik er in de tweede week wel voor gaan", besloot Van Aert nog.