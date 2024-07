📷 Supporters Mathieu van der Poel en Wout van Aert laten zich niet kennen en komen wel héél origineel uit de hoek

Mathieu van der Poel en Wout van Aert hebben dit jaar nog geen Tourrit gewonnen. Hun supporters laten het niet aan hun hart komen.

Als er een prijs voor originaliteit moet uitgedeeld worden, komen de supporters van Mathieu van der Poel en Wout van Aert daar voor in aanmerking. Ze laten zich langs de kant van de weg opmerken in de Tour de France met opmerkelijke leuzes of verwijzingen naar liedjesteksten. De aanhangers van deze twee steken er hun in.

Er bestaan ook gradaties in: je hebt fans en superfans. In Orléans, de startplaats van de tiende etappe, is alvast een zelfverkllaarde superfan van Van der Poel opgedoken. De wereldkampioen geniet als kleinzoon van Raymond Poulidor veel sympathie in Frankrijk en dat gaat dus behoorlijk ver. Dat wordt ook kracht bijgezet.

© photonews

"De fiets, dat is het leven", staat zo nog op het kartonnen bord ter ere van Van der Poel. "Hij is mijn kampioen." Zoals beide renners niet voor mekaar onderdoen, kan ook de aanhang van Wout van Aert dan ook niet achterblijven ten opzichte van Van der Poel. In Frankrijk wordt de naam van Wout meestal als 'Woet' uitgesproken.

Een fan van Van Aert heeft dat dan weer aangegrepen om de vergelijking te maken met het nummer 'Who Let the Dogs Out' van Baha Men. Het eerste woord van de titel van het liedje wordt dan wel enigszins op dezelfde manier uitgesproken als de voornaam Wout. Meteen een goede reden om er een heel spandoek aan te wijden.

🇫🇷 #TDF2024 🎶 Wout, Wout, Wout, Wout! 🎶 pic.twitter.com/5NeHsRLxbA — Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) July 9, 2024

Het social mediateam van Visma-Lease a Bike is alvast in de ban van het spandoek van de Van Aert-fan in kwestie.