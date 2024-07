Bolletjestrui komt met beklijvende en belangrijke boodschap voor jonge wielrenners (en mensen in het algemeen)

Als het gaat over het prijzengeld uit de eerste week, dan staat Uno-X Mobility verrassend hoog op het lijstje. Zij moeten daar vooral één oersterke beer voor danken: Jonas Abrahamsen rijdt voor hen in de kijker.

In het openingsweekend liet Jonas Abrahamsen zich meteen opmerken. Hij hield er een paar dagen de groene trui aan over en rijdt ondertussen nog steeds in de bolletjestrui als beste klimmer. En zo spijst hij elke dag de clubkas.

"We hebben een goede ingesteldheid als team en proberen altijd aan te vallen. Soms win je en soms verlies je. En soms een beetje magie inderdaad. Abracadabra en Simsalambim, waarom niet", verwees hij bij Sporza naar zijn bijnaam.

Wijze woorden van Abrahamsen

"We zullen het blijven proberen. Als je het zoals iedereen doet, dan kan je niet winnen. Daarom doen wij iets speciaal en daar zijn we als team wel goed in, denk ik. Dat is een optie om misschien te gaan winnen", aldus Abrahamsen.

© photonews

Een gevoel dat ook leeft bij Magnus Cort Nielsen: "We hebben al wat laten zien in deze Tour de France. We waren er al een paar keer dichtbij, onze Tour de France kan eigenlijk al niet meer stuk ook door de bolletjestrui."

Abrahamsen zelf probeert er een show van te maken en is dan ook blij met de publiciteit die hij zijn team kan geven. "Veel ontsnappingen zijn er nog niet geweest deze Tour de France. Als je het niet probeert, kan je niet winnen."

Te mager in jonge carrière

Ooit wilde de Noor nog klimmer worden: "Ik was vijftien toen ik begon te koersen en redelijk mager. Ik werd misschien te snel te mager, waardoor ik niet meer beter werd. Ik trainde te veel en at te weinig, toen ik meer begon te eten ben ik gaan groeien en woog ik twintig kilometer meer."

"De puberteit werd wat uitgesteld, plots dacht ik ook aan meisjes - het was heel speciaal. Ik denk dat het niet goed was om zo mager te zijn", heeft de jongeling een zeer duidelijk advies voor andere jonge renners.