Tom Steels zeer duidelijk over Philipsen, Naesen ziet framing: "Daar dan die beelden van Jakobsen net voor ..."

Het is voorlopig nog niet de Tour de France van Jasper Philipsen. Een keertje gevallen, een keertje gedeclasseerd en nog geen ritzege kunnen pakken. Ook in de strijd om de groene trui moet hij ferm achtervolgen.

Door zijn declassering heeft Jasper Philipsen opnieuw een beetje een slechte naam gekregen. En dat is toch wel jammer voor de Belgische topsprinter, die droomde van een nieuwe groene trui en voorlopig zwaar moet achtervolgen.

Groenewegen, Cavendish en Girmay (2x) konden wél al winnen. "Netflix heeft Philipsen geen deugd gedaan. Er was ook veel framing bij wat mij betreft", aldus Oliver Naesen over de perceptie rond Jasper Philipsen.

© photonews

En hij ging verder in Vive le Vélo: "Ze doen dan een interview met hem en plakken ze de beelden van de val van Fabio Jakobsen net voor. Dat is ook niet echt juist, maar dat zijn wel beelden die blijven hangen bij de mensen."

Perceptie tegen en dat is ook niet nodig

"Als je dan in de Tour de France erna geen rechte lijnen sprint, dan krijg je onmiddellijk de zwarte piet toegeschoven", aldus nog Naesen. Tom Steels denkt dan weer dat Philipsen soms te impulsief is in het sprinten.

"Maar het is een absolute topsprinter en hij is moeilijk te kloppen. Of ik hem zou gedeclasseerd hebben? Soms grijpen ze te laat in, nu wisten ze dat ze moesten opletten. In de laatste 200 meter moet je gewoon op je lijn blijven."