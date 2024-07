Vanmarcke en Naesen hebben iets te zeggen over Vingegaard en mogelijke tandem Pogi-Remco

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

De Tour de France gaat zich na een eerste rustdag opnieuw in gang trekken op dinsdag. Tot dusver rijdt Remco Evenepoel een prima Tour en staat hij tweede in de stand. Ondertussen was er wat hommeles tussen Pogacar en Vingegaard over ploegtactieken. Wat mogen we nog verwachten?

Tadej Pogacar gaf zowel zondag als op de rustdag een klein sneertje naar de manier van koersen van Jonas Vingegaard en zijn ploeg én meteen ook een compliment voor een erg sterke Remco Evenepoel tijdens de gravelrit van dit weekend. Is het een mogelijkheid dat het niet meerijden van Vingegaard een rol kan spelen in het verdere verloop van de Tour de France? "Ik merk dat er een soort van rolletje begint te komen tussen Remco Evenepoel en Tadej Pogacar." © photonews "Ze zeggen in de kranten hetzelfde over elkaar en ook hetzelfde over Vingegaard", aldus Sep Vanmarcke in Vive le Vélo. "Misschien gaan Vingegaard en Visma - Lease a Bike misschien moeten rijden tegen de twee anderen." Belangrijk in ploegtactiek? "Misschien gunnen ze het elkaar meer dan ... Dat kan misschien tactisch wel een rol gaan spelen." Maar in koers gaat het natuurlijk ook over de eerste plaats, dus zal Pogacar toch nog willen/moeten aanvallen de komende twee weken. "Het is het onvoorspelbare van het wielrennen. Ik zou Vingegaard toch zeker nog niet afschrijven ... Hij staat op een dikke minuut en er is nog geen aankomst bergop geweest", pikte ook Oliver Naesen in over wat er misschien nog komt.