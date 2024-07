Wout van Aert spaart de zelfkritiek niet en steekt de hand in eigen boezem na vierde plaats in tiende Tourrit

Even slikken voor Wout van Aert. Hij heeft mee kunnen doen, maar meer dan een vierde plaats heeft het niet opgeleverd in de tiende Tourrit.

"Ik ben tevreden met deze vierde plaats, al had ik ook derde kunnen worden", reageert Van Aert op de site van Visma-Lease a Bike. "Ik zat goed geplaatst richting de cruciale bochten in de slotkilometers, maar daar liet ik me iets te veel weg drukken door de anderen. Achteraf gezien had ik daar andere beslissingen moeten nemen."

Opvallend dat hij zich zo zelfkritisch uitlaat. Dat is lang niet iedereen gegeven. "Dat is zonde, want Christophe bracht me op een fantastische manier naar voren." Van Aert heeft al een paar mindere dagen gekend in deze Tour de France. Hoe ging het deze keer? "Ik voelde me prima , maar het was dan ook geen uitdagende etappe."

A promising 4th on Stage 10 for Wout van Aert 👏



We spoke to the Belgian after Stage 10's bunch sprint finish 🗣️

Klopt als een bus. Bij Road Code ging Van Aert nog in op de uitdaging om mannen als Jasper Philipsen te snel af te zijn. "Renners als Jasper ga ik enkel verslaan als ik uit zijn wiel kan komen of we van op hetzelfde punt beginnen sprinten. Als ik van vier-vijf fietslengten achterstand moet beginnen, ga ik zo'n mannen niet verslaan."

De overwinning was dus sowieso te hoog gegrepen. "Ten opzichte van hem was ik kansloos omdat ik te ver zat. Dat maakt ook deel uit van de sprint."