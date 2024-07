Opvallend: Wout van Aert heeft in deze Tour de France iets volledig verkeerd begrepen

Wout van Aert doet niet alles perfect in deze Tour, maar heeft ook niet alles goed begrepen. Een misverstand dat op hem betrekking heeft is onthuld door Magnus Cort.

De Deen is altijd wel te vinden voor een aanval en het parcours van de elfde etappe leende zich daar ook toe. Zeker toen nog niemand verwachtte dat UAE er zo'n helse tocht van ging maken. Van Aert dacht er aan om zelf in de vlucht mee te gaan. Daar zinspeelde hij de avond voordien alleszins op in zijn communicatie met Magnus Cort.

"Van Aert stuurde me een bericht", verklapt de EF-renner aan TV 2 Sport. "Er stond: we zien elkaar in de ontsnapping. Dat was helaas niet het geval. Ik heb hem tijdens de rit dan ook gevraagd of we samen naar de kopgroep zouden rijden. Ik zei het een beetje als grap." Dat had Cort dan misschien wel wat mogen maken.

Van Aert was in elk geval niet helemaal mee. "Ik denk dat hij me verkeerd begreep, want hij ging in de radio om toestemming vragen. Hij kreeg toen te horen dat hij dat niet mocht doen. Ik ben blij dat hij een 'neen' kreeg, want zo hoefde ik ook niet te vertellen dat ik het eigenlijk niet meende", vertelt Cort met een brede glimlach.

Het is inderdaad maar goed dat ze daar geen krachten aan verspild hebben, gezien hoe de wedstrijd uiteindelijk verlopen is, met de grote klassementsmannen die vuurwerk leverden. "Ik denk niet dat we daar veel uit zouden gehaald hebben."