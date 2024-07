Tadej Pogacar komt met verrassende uitspraak na tijdverlies van landgenoot Primoz Roglic

Met Primoz Roglic hoeft Tadej Pogacar wellicht geen rekening meer mee te houden voor het podium. Zijn Sloveense landgenoot verloor meer dan twee minuten door een val in het slot van de etappe.

Het podium in de Tour ligt voorlopig stevig vast. Tadej Pogacar leidt met iets meer dan een minuut voorsprong op Remco Evenepoel en Jonas Vingegaard. Nummer vier Joao Almeida volgt al op meer dan vier minuten van zijn kopman Pogacar.

Primoz Roglic zag zijn ambities voor het podium wegsmelten door een valpartij op zo'n 12 kilometer van de streep. De Tour wachtte niet en Roglic verloor 2'27" op de rest van de favorieten. Pogacar had met hem te doen.

Pogacar steekt Roglic hart onder de riem

"Na de streep zeiden ze echter gelijk dat Primoz onderuit was gegaan. Ik was er kapot van, want hij was echt in goede vorm. Ik zag hem gedurende de ronde beter worden", zei Pogacar in zijn flashinterview.

"Hij was echt aan het strijden. Het is heel verdrietig om hem te zien vallen. Ik denk dat hij behoorlijk wat tijd verloren heeft, maar ik hoop dat hij oké is. Hij is een echte vechter, dus misschien kan hij terugslaan en een rit winnen."

Opvallend, want woensdag zei Pogacar nog iets anders tegen Evenepoel. Roglic viel toen op minder dan 3 kilometer van de streep en verloor 30 seconden op Evenepoel, maar kreeg die tijd toen terug. Pogacar zei toen tegen Evenepoel: "Van hem (Roglic, nvdr.) moet je geen schrik hebben."