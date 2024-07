🎥 Wat een prestatie alweer! Lotte Kopecky houdt kansen gaaf en maakt slotrit Giro superspannend

Lotte Kopecky heeft goed stand gehouden in de koninginnenrit in de Giro d'Italia Women. Ze zette roze trui Longo Borghini stevig onder druk, maar grijpt voorlopig naast het roze.

Slechts drie seconden verschil was er tussen Elisa Longo Borghini en Lotte Kopecky voor de koninginnenrit in de Giro d'Italia Women. De rensters moesten over de Passo Lanciano (11.2 km aan 8.6%) en de slotklim Blockhaus (16.3 km aan 8%).

De overwinning op de Blockhaus was voor de Australische Neve Bradbury (22), die nog maar haar tweede profzege pakte. Bradbury won met zo'n driekwart minuut voorsprong en staat nu virtueel op het eindpodium.

Kopecky op één seconde van Longo Borghini

Daarachter streden Lotte Kopecky en Elisa Longo Borghini voor de roze trui. De wereldkampioene zette haar sprint al op 300 meter van de streep in. Longo Borghini loste even het wiel, maar kraakte niet.

De Italiaanse liet het wiel van Kopecky niet meer los, maar kwam er niet overheen. Kopecky pakte als tweede zes bonificatieseconden, Longo Borghini pakte er als derde nog vier. Het verschil in het klassement is dus nog amper één seconde.

Zondag wordt de slotrit afgewerkt in de Giro. Als Kopecky in de top drie eindigt en voor Longo Borghini, dan is ze altijd eindwinnaar. In L'Aquila wordt het wellicht een sprint bergop, de slotkilometer loopt zo'n 7% op.

