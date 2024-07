Aangeslagen Capiot begrijpt Van Gils en Lotto Dstny niet: "Zeer teleurgesteld in hun"

Na zijn zware valpartij van vrijdag gaat Amaury Capiot gewoon van start in de bergetappe naar Pla d'Adet. De Belg is wel bijzonder teleurgesteld in Maxim Van Gils en Lotto Dstny.

In aanloop naar de sprint in de 13de etappe probeerde Maxim Van Gils in een klein gaatje te duiken tussen Amaury Capiot en de nadarhekken. Van Gils gaf de uitbollende Capiot wel een stevige beuk, waardoor die laatste viel.

Capiot werd naar het ziekenhuis gebracht voor onderzoek, maar er werden geen breuken vastgesteld. De Belg van Arkéa-B&B Hotels heeft vooral last van zijn rug. "Laten we kijken wat de eerste kilometers brengen. Ik heb sowieso vrees voor vandaag", zegt hij bij Wielerflits.

Capiot boos op Van Gils en Lotto Dstny

Van Gils kreeg voor zijn manoeuvre een boete van 1500 Zwitserse frank en een aftrek van 60 UCI-punten. Capiot vindt niet dat hij in de fout ging. Hij keek wel achterom en wilde zich laten uitzakken aan de kant van de nadar.

Volgens Van Gils was er nog genoeg ruimte om Capiot voorbij te steken. "Als hij zegt dat het gat 50 centimeter is, dan neem ik hem wel kwalijk dat hij een elleboog en kopstoot geeft", stelt Capiot nog.

Capiot verbaasde zich nog het meest over de reactie van Lotto Dstny na de val. "Dat is nog het meest vreemde: we lagen in hetzelfde hotel met Lotto Dstny en niemand van het personeel durft mij aankijken. Ik ben zeer teleurgesteld in hun."