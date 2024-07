Gerben Thijssen onthult de oorzaak voor zijn opgave in de Tour de France

De Pyreneeën zijn het eindstation geworden voor Gerben Thijssen in de Tour de France. Hij stapte in de 15de etappe af en gaf op.

In de etappe van zaterdag was Gerben Thijssen al binnen gekomen met de laatste groep, om slechts drie minuten van de tijdslimiet. Zondag moest hij die laatste groep laten rijden en kwam hij alleen te zitten.

Thijssen zou wellicht buiten tijd zijn aangekomen en besliste om uit de Tour te stappen. Op zijn sociale media heeft Thijssen nog wat meer uitleg gegeven over zijn opgave. "Merci, Tour de France! De vijftiende etappe was meteen de laatste voor mij dit jaar."

"Mijn lichaam was gewoon leeg. Ik kan terugblikken op een fantastische Tour met drie ritzeges voor mijn ploegmaat Biniam Girmay. Bedankt aan het team voor het vertrouwen. Laat er ons een goed tweede seizoensdeel van maken."

Vijfde Belg die de Tour verlaat

Voor de 26-jarige Thijssen was de Tour zijn derde grote ronde in zijn carrière. In 2020 en 2022 reed hij ook de Vuelta, maar reed die toen ook niet uit. In de Vuelta van 2020 sprintte hij in rit negen naar de tweede plaats.

Thijssen is al de vijfde Belg die opgeeft in deze Tour. Eerder stapten ook al Tim Declercq, Jonas Rickaert, Louis Vervaeke en Amaury Capiot uit de Tour. Nog 23 Belgen gaan nu de laatste week van de Tour in.