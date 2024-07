Is de Tour nu al beslist? José De Cauwer geeft zijn ongezouten mening

Tadej Pogacar deelde voor de tweede dag op rij een stevige tik uit aan zijn rivaal Jonas Vingegaard. Is de beslissing al na twee weken gevallen?

Voor het weekend in de Pyreneeën had Tadej Pogacar een voorsprong van 1'14" op Jonas Vingegaard, op de tweede rustdag is dat al opgelopen naar 3'09". Is de beslissing in de Tour nu al gevallen?

"Normaal gezien zou je zeggen: ja. We hebben nog weinig barstjes gezien bij Pogacar. Er was dat zogezegde hongerklopje in de etappe naar Le Lioran", zegt José De Cauwer bij Sporza. "Het lijkt erop dat hij de beste renner in dit peloton is."

Andere Tour begint nu

Volgens José De Cauwer begint er nu ook een andere Tour. Voor veel ploegen worden ook de andere plaatsen in de top tien nu belangrijk. "De strijd om plaatsen 3, 4, 5, 6..." Al zijn dat ook vooral knechten. van de kopmannen die daar staan.



"Jonas Vingegaard probeerde nu nog de Tour nog te winnen, vanaf nu zal hij iets meer gecontroleerd rijden. Misschien probeert hij nog een extra etappe te winnen. Je hebt sowieso nog die crazy laatste dag."

Er kan nog altijd een slechte dag komen bij Pogacar. Zeker omdat er vrijdag en zaterdag nog zware bergritten aankomen en op de slotdag is er nog een tijdrit tussen Monaco en Nice.