Wout van Aert brandt van ambitie in de Tour en doet zijn plannen uit de doeken

Wout van Aert werd in deze Tour al twee keer tweede en ook derde en vierde. Hij wil in de derde week van de Tour toch nog voor een ritzege gaan.

Met twee tweede plaatsen na elkaar baalde Wout van Aert stevig. Hij jaagt al een tijdje op zijn tiende ritzege in zijn carrière in de Tour, maar greep er dus al enkele keren naast. Al volgen er nog kansen in de derde week.

"Morgen (dinsdag, nvdr.) is het nog vlak, daarna is het super lastig. Daar liggen kansen voor de vlucht. Misschien kan ik daar ook een rol spelen", citeerde Het Laatste Nieuws Van Aert op zijn persconferentie op de tweede rustdag.

Van Aert in de vlucht?

Van Aert verwacht dat de vlucht woensdag voor de overwinning zal rijden, maar dat er een altijd een betere klimmer zal mee zijn. In het slot van de etappe liggen er namelijk nog drie beklimmingen.

"In de rit van donderdag naar Barcelonette, met niet al te lange beklimmingen, wil ik het proberen." Dat is wel de laatste kans voor Van Aert, want vrijdag en zaterdag zijn er zware etappes in de Alpen. De slottijdrit wordt wellicht ook te zwaar.

Van Aert is wel blij dat hij toch de Tour kon rijden, vooral na zijn turbulente seizoen. "Ik ben heel blij dat ik hier ben. Ik heb twee, drie maanden aan de kant gestaan zonder adrenaline van de koers."