Domper van jewelste: Maxim Van Gils moet na bewogen Tour de France nu al naar huis, dit is de opvallende reden

Een domper van jewelste voor de renner en zijn ploeg: Maxim Van Gils zal zijn tweede Tour de France niet kunnen uitrijden. Het coronavirus heeft ook hem te pakken.

Na zijn debuut van vorig jaar werden er wel wat verwachtingen gekoesterd bij de tweede deelname van Van Gils, gezien het superjaar waar de Belg van Lotto Dstny aan bezig is. Met een top 5 in de Strade Bianche, Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik en het winnen van twee eendagskoersen heeft hij al enorm van zich doen spreken.

Van Gils trok die lijn door met een knappe prestatie in de openingsetappe van de Tour de France, beloond met een vijfde plaats in de rit naar Rimini. Hij was de derde in de groepssprint achter koplopers Bardet en Van den Broek. In die sprint moest hij enkel grote namen als Wout van Aert en Tadej Pogacar voor zich dulden.

Incident met Capiot

In het verdere verloop was het moeilijker om zich door te zetten en haalde Van Gils het nieuws na een incident. Bij een nieuwe sprint bracht hij Amaury Capiot ten val, waardoor die een dag later geblesseerd naar huis moest. Over die fase kan gediscussieerd worden, maar de communicatie van Van Gils was rampzalig.

Uiteindelijk liet hij op sociale media toch weten dat hij spijt had dat Capiot moest opgeven. Op de tweede rustdag is het dus ook tot een opgave van Van Gils gekomen. "Jammer genoeg moet Maxim Van Gils deze Tour de France verlaten, na positief te hebben getest op Covid. Hij was 's ochtends opgestaan met zeer milde symptomen."

In voetsporen van Pidcock & co

Dit statement van zijn ploeg spreekt boekdelen. Het is geen geheim dat het coronavirus opnieuw rondgaat in het Tour-peloton. Van Gils is na Morkov, Ayuso, Pidcock en Vervaeke de vijfde renner die de Tour wegens corona moet verlaten.