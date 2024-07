Tandem Philipsen-Van der Poel flikt het opnieuw, vooral Mathieu doet opvallende uitspraak: "Daardoor niet feesten"

De tandem Philipsen-Van der Poel blijft een garantie op winst voor Alpecin-Deceuninck. Zwaar feesten zit er desondanks niet in.

Het blijft dus wel een fantastische combinatie, met Philipsen als afwerker. "Altijd leuk als je samen kunt winnen", glundert de man die zijn derde ritzege behaalde in het flashinterview. "Dat hebben we gedaan." De val van Girmay had hij niet gezien. "We waren ons aan het positioneren en ons aan het focussen op de lead-out."

"Ik hoop dat iedereen oké is", leeft Philipsen mee met de betrokkenen. Is de groene trui nu nog haalbaar? "Alles is mogelijk, maar Girmay klimt heel goed. Ik hoop dat hij het goed stelt, want hij verdient het niet om op deze manier te verliezen. Ik doe wat ik kan, er komen nu lastige ritten aan. We genieten vooral van deze zege."

Meer vertrouwen bij Philipsen

Een overwinning die ook tot stand kwam dankzij sprintaantrekker Van der Poel. "We hebben het al een paar keer perfect hebben gedaan", reageert die bij Sporza. "Het grote verschil is dat Jasper nu met vertrouwen zijn sprint inzet en misschien iets betere benen heeft dan in het begin. Als ik 'm zo kan afzetten, is hij zo goed als onklopbaar."

De sprinttrein van Alpecin-Deceuninck staat duidelijk weer helemaal op punt. "Jammer dat Jonas Rickaert er niet bij is, maar Gianni Vermeersch neemt heel goed zijn plek in. Ik pas heel goed bij Jasper als sprinter. De rotonden? Ik vind dat niet altijd slecht omdat het dan op een lint komt, maar het is jammer dat renners gevallen zijn."

Afzien in slotritten voor Van der Poel

Nu feesten of toch maar denken aan de lastige tocht richting Nice die nog wacht? "Daardoor zullen we net niet kunnen feesten. Onze doelen zitten er een beetje op. Er zijn geen kansen meer voor ons. We hebben een fantastische Tour gereden. Nu is het nog afzien tot in Nice."