Velen stellen de vraag, maar ex-renner is al helemaal overtuigd en een believer: "Evenepoel kan ooit de Tour winnen"

De vraag brandt op ieders lippen: kan Remco Evenepoel ooit de Tour winnen? Zien we hem ooit in het geel staan in Parijs?

Het zal nog niet voor dit jaar zijn. Niet enkel omdat de Tour de France in 2024 niet in Parijs maar in Nice finisht. Ook omdat er nog een paar mannen sterker zijn dan Evenepoel in het rondewerk. Dat wil nog niet zeggen dat het in de toekomst ook zo zal zijn. Ook bij de RTBF vragen ze zich af of Evenepoel de Tour ooit kan winnen.

Voormalig profrenner Cyril Saugrain heeft een duidelijke mening geformuleerd. "Hij heeft de Vuelta al gewonnen, hij is dus in staat om de Tour te winnen. De Tour staat nog boven al de rest. We zitten in een generatie met enkele fenomenen en er komen er nog enkelen aan", ziet de Fransman een ongelooflijke concurrentiestrijd.

Evenepoel haalt snel zijn doelstellingen

"Maar het spreekt voor zich dat hij bezig is om te bevestigen dat hij één van de betere klimmers in de wereld is. Hij is de beste hardrijder ter wereld. Er is geen enkele reden waarom hij de Tour niet zou kunnen winnen", spreekt Saugrain zijn vertrouwen uit in Evenepoel. " Dit is iemand die zijn doelstellingen heel snel haalt."

Desondanks blijft het de meest uitdagend mogelijke missie om op de erelijst met Tour-winnaars te komen. "De Tour de France blijft de heilige graal, het zal niet simpel zijn. Als hij op het podium eindigt, kunnen we ons inbeelden dat hij op een dag de Tour kan winnen."