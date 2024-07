Enorm veel lof in Tour de France voor wereldkampioen: "Subliem"

De tandem Philipsen-Van der Poel blijft een garantie op winst voor Alpecin-Deceuninck. In Nîmes was het al voor de derde keer deze Tour de France raak, vorig jaar was de sterke Nederlander ook een garantie op succes voor De Vlam van Ham.

Als Mathieu van der Poel aangaat, dan ziet de rest van het peloton af. In Nîmes rondde Jasper Philipsen een nieuw kabinetstukje van zijn team Alpecin - Deceuninck af. En zo zit de formatie ook al aan drie ritzeges deze Tour de France.

Met dank dus aan de wereldkampioen, beseffen ook de analisten. "Ik zou zijn aandeel in de sprints op niet minder dan 50% schatten. Dat is natuurlijk veel, hé", aldus Serge Pauwels in zijn analyse bij Sporza Tour over VDP.

© photonews

"Maar het zou ook oneerbiedig zijn tegenover Philipsen om te zeggen "als je daar een andere sprinter zet, is het ook prijs". Want Philipsen moet daar toch ook wel iedere keer zitten. En toch: Van der Poel doet het keer op keer."

Nooit wanhopen

"Een van de eerste sprinten was zijn topsnelheid er nog niet helemaal en lukte het niet. Maar hoe hij het in Nîmes doet? Dat is perfect. "Hij neemt die rotonde op 500 meter van de meet ook volgens het boekje. Dat was subliem."

"En dan hoeft Philipsen - die zelf al een van de snelste sprinters is - maar 10 keer te trappen en het is binnen." De moraal van het verhaal is volgens Pauwels dan ook om nooit op te geven, want in de eerste week lukte er nog niets voor het team.