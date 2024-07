Iserbyt en Boonen vol lof: "Dat maakt hem tot de superkampioen die hij is"

De tandem Philipsen-Van der Poel blijft een garantie op winst voor Alpecin-Deceuninck. In Nîmes was het al voor de derde keer deze Tour de France raak, vorig jaar was de sterke Nederlander ook een garantie op succes voor De Vlam van Ham.

En dus valt iedereen zowat in katzwijm. Serge Pauwels was al heel lovend over het werk van de wereldkampioen, maar hij is lang niet de enige. In alle analyseprogramma's kwam het werk van MVDP naar voren.

"Een nagenoeg perfecte lead-out van Alpecin - Deceuninck op ideale banen. Er kwam automatisch lijnvorming door de bochten", aldus Tom Boonen in zijn analyse bij Vive le Vélo. Sven Vanthourenhout merkte dan weer op dat er veel meer snelheid opzit in vergelijking met de eerste week.

Van der Poel als werkpaard in de Tour de France, dat is en blijft een luxe. "Mathieu gunt andere renners ook veel, dus voor mij is het niet verbazingwekkend. Hij blijft normaal en wint superveel. Dat hij normaal is typeert hem."

Superkampioen net daardoor

"Het is makkelijk om Mathieu van der Poel te zijn en te zeggen dat hij iets niet wil doen, maar het typeert hem dat hij net meer zijn best doet voor anderen dan voor zichzelf. Dat maakt hem ook de superkampioen die hij is", pikte Eli Iserbyt in.

"Hij speelt een rol in het grote succes van de ploeg op die manier." Tom Boonen ziet dat hij er veel plezier uithaalt en dat de veiligste plaats in een sprint vaak gewoon vooraan is. "Wout heeft dat ook in zich om een dienende rol te kunnen opnemen."