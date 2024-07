Laconiek: Biniam Girmay heeft wel iets héél opvallend te zeggen over de strijd om groene trui

Na onderzoek bij de radioloog kwam er wel goed nieuws voor de groene trui. Bij zijn val werden geen breuken vastgesteld en dus kan de renner de komende vijf dagen zijn groene trui alsnog gaan verdedigen tegen Philipsen.

"Goed nieuws, geen breuken bij Biniam Girmay. Onderzoeken hebben getoond dat Biniam kneuzingen heeft in zijn rechterschouder, elleboog en knie." De rechterelleboog kreeg een paar hechtingen, maar alles lijkt dus alles bij elkaar mee te vallen.

Good news. No fracture for Biniam Girmay 💚



"Medical exams showed that Biniam has bruises on his right shoulder, elbow and knee, but no fracture. His injuries to his right elbow required two stitches. Despite this setback, Biniam shows fighting spirit and will be ready to race… pic.twitter.com/8IqOpkceAm