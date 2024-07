🎥 Victor Campenaerts vecht tegen de tranen: zijn aangrijpende reden achter emotionele reactie

Hij heeft er lang op moeten jagen, maar Victor Campenaerts heeft dan toch zijn ritzege in de Tour de France te pakken. Campenaerts reageerde bijzonder emotioneel achteraf.

En of de ritzege in de Tour deugd deed bij Victor Campenaerts. Hij kreeg meteen een telefoon in zijn handen geduwd, waardoor hij de vreugde meteen kon delen met zijn vriendin Nel en zoontje Gustaaf. "Ik hou van jullie", zei Campenaerts.

"Als echte prof moet je de Tour eens gereden hebben, liefst wil je hem dan ook uitrijden. Maar een etappe winnen is iedereen zijn droom. Ik ben geen neoprof meer, maar ik droom hier al een heel lange tijd van", zei Campenaerts in zijn flashinterview.

Er waren echter ook veel meer redenen voor de emotionele reactie van Campenaerts. "Na de klassiekers had ik het lastig. Ik had een mondeling akkoord met het team om m’n contract te verlengen, maar werd dan plots heel lang genegeerd. Het was heel lastig."

Campenaerts dankt vriendin Nel en zoontje Gustaaf

"Ik zat toen lange tijd op hoogtestage en kreeg daar elke dag de steun van mijn hoogzwangere vriendin Nel. Ik had het moeilijk om mijn trainingen af te werken. Maar ik veranderde mijn mindset en nu heb ik een mooie toekomst in het wielrennen.

"Ik werd vader (40 dagen gelden, nvdr.) en de hemel klaarde volledig op. Ik begon me terug goed te voelen op de fiets en kwam naar deze Tour met een heel gemotiveerde ploeg, de sfeer is super. Dit is het summum van de goeie sfeer binnen het team. Deze avond gaan we vieren."

"De steun die ik krijg van mijn vriendin is ongelooflijk. Ze beviel van mijn zoon aan de voet van een klim in Granada. Ze is de held in dit verhaal. Ik ben zo dankbaar dat zij en de ploeg dit mogelijk maakte. Ik verlaat de ploeg, maar ik ben zo blij dat we afsluiten met het hoogtepunt in mijn carrière."