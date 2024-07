Lotto Dstny na historische zege van Victor Campenaerts: "Heb hem daar aan herinnerd"

Voor het eerst sinds 2020 heeft Lotto Dstny nog eens een ritzege gepakt in de Tour. Victor Campenaerts neemt zo op een bijzonder mooie manier afscheid van het team.

Lotto Dstny had al zeven keer een top-5 plaats in deze Tour, maar winnen lukte nog niet voor de Belgische ploeg. Victor Campenaerts kon hen dus verlossen, in een etappe die al bijzonder lang in zijn hoofd zat.

"Hij sprak al lang over deze rit. Ik weet nog dat hij in januari een uitspraak deed dat hij nog een groot doel had in zijn carrière, en dat was een Tourrit winnen. Ik heb hem daar natuurlijk aan herinnerd", zei ploegleider Dirk Demol bij Sporza.

Campenaerts neemt mooi afscheid van Lotto Dstny

Campenaerts had bijzonder veel vertrouwen, omdat hij nog nooit een sprint had verloren in een groepje met twee of drie renners. Hij hield ook woord, want Campenaerts klopte Vercher en Kwiatkowski in de sprint.

"Hij was echt overtuigd dat het vandaag kon en zou gebeuren", zei Demol. "We zijn in de Tour. Het was een grote groep waarmee hij voorop kwam, zat alleen en het waren allemaal sterke renners. Ik krijg er nog kippenvel van dat het is gelukt."

Voor Campenaerts is het een bekroning van zijn carrière. Eerder won hij al een rit in de Giro, nu ook in de Tour. Voor Campenaerts is het ook een mooi afscheid bij Lotto Dstny, waar hij eind dit jaar vertrekt.