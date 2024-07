Wielerwereld in de ban van 'mol' die gevoelige informatie lekt: Pogacar reageert voor het eerst

De wielerwereld is in de ban van de mysterieuze 'Mou'. Een anoniem account op sociale media die 'inside information' onthult over Tadej Pogacar en zijn team UAE Emirates.

Tadej Pogacar lijkt dit jaar opnieuw een stap gezet te hebben. De Sloveen heerst overal waar hij aan de start staat en won dit jaar al 17 keer. Eerste achtervolger Tim Merlier zit seizoen aan 12 overwinningen.

Op het forum van Cyclingnews voorspelde 'Mou' in februari al de dominantie van Pogacar. Hij zegt over trainingsdata van Pogacar te beschikken en toegang te hebben tot het account van de Sloveen op TrainingPeaks, waar data van trainingen bewaard worden.

"Pogacar weegt in Italië 65 kg en kan er inspanningen aan tot wel 7,3 watt per kilogram, over een tijdspanne van 15 minuten. In de Tour zullen er nog wat kilo's afgaan, dus stijgen de cijfers na de komma nog wat meer in Pogacars voordeel", opperde Mou.

Mol bij Pogacar of UAE Team Emirates,

Pogacar brak met zijn trainer Inigo San Millan en werkt nu met Javier Solo. Hij verbeterde de hoogtestages van Pogacar, liet de Sloveen meer trainen op de tijdritfiets en liet hem voor het eerst hitte-trainingen doen. Volgens Mou nog een reden voor de dominantie van Pogacar.

De voorspellingen van Mou lijken allemaal te kloppen, waardoor het over iemand moet gaan in de dichte omgeving van Pogacar of UAE Team Emirates. De Sloveen zelf heeft geen idee over wie het gaat, het zou om een Kroaat gaan.

"Ik heb de laatste twee dagen gehoord dat hij veel aandacht krijgt. Ik denk dat hij sommige dingen juist heeft, maar hij zit er ook geregeld naast", zegt Pogacar bij Sporza. "Ik denk dat hij gewoon online belangrijk probeert te zijn."