Wout van Aert verbijt opnieuw de teleurstelling en zegt waar het fout liep

Wout van Aert zat in de goede vlucht van de dag, maar miste op het beslissende moment het groepje dat wegreed. Van Aert moest tevreden zijn met een negende plaats.

Het was de laatste dag voor de vluchters, dat wist het volledige peloton in de Tour. Ook Wout van Aert deed nog eens een gooi naar een ritzege, nadat hij al zes keer in de top tien was geëindigd in deze Tour.

Van Aert zat ook in de vlucht van de dag, maar miste de cruciale slag op zo'n 35 kilometer van de streep. Kwiatkowski reed weg, Campenaerts en Vercher waren de enigen die het gat nog konden dichten.

Van Aert mist de cruciale slag

"Het was geen leuk moment, boven op de klim", reageerde Van Aert bij Sporza. "Kwiatkowski reed daar weg omdat hij de benen had. Ik had net gereageerd en moest even passen." Ook op de aanval van Campenaerts reageerde Van Aert niet.

"Victor schoot van achter naar voren. Het is jammer dat ik de slag mis. Daarna zat ik gevangen in de groep." Zijn ploegmaat Bart Lemmen zat nog in de tegenaanval en werd zesde, Van Aert sprintte nog naar plek negen.

Er staan nu nog twee zware bergritten en een tijdrit op het programma, waar Van Aert geen doelen meer heeft. Ook niet de tijdrit, want Van Aert denkt dan al aan de Olympische Spelen in Parijs.