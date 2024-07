Parcoursbouwer Tour de France komt met opvallend nieuws na kritiek van Mathieu van der Poel

Mathieu van der Poel bond de kat de bel aan deze week over het parcours in de Tour de France 2024. Met een loodzwaar slotweekend lijkt het nog een paar dagen voor de echte klimmers te gaan worden.

Er was een pittig openingsweekend in Italië, de befaamde gravelrit en er was de rit van vrijdag die werd gewonnen door Victor Campenaerts, maar verder hadden de klassieke renners weinig om hun hartje aan op te halen in deze Tour de France 2024.

De sprintetappes waren dan weer bijzonder saai met zelden zelfs een vroege vlucht die het spannend wist te maken. Een beetje door de andere tactiek van de ploegen ook, die weten dat veel meer dan wat publiciteit niet te vangen is in vlakke ritten.

© photonews

Mathieu van der Poel hekelde het parcours openlijk en vroeg zich af of het voor een man als hem nog wel interessant is om de Tour de France te rijden. Veel kansen om een rit weg te kapen heeft hij sowieso niet gehad.

Minder sprints volgend jaar?

"Dit jaar zijn er inderdaad minder kansen voor de aanvallers geweest. In de toekomst proberen we dit soort etappes wat meer privileges te geven. We zijn een beetje ontgoocheld door wat er in de sprintritten gebeurd is."

"We zullen er de volgende jaren niet meer zoveel opnemen in het parcours. We hadden vooraf woensdag en donderdag aangestipt als kansen en de ritten zijn verlopen zoals we verwacht hadden", geeft parcoursbouwer Thierry Gouvenou toe bij Radio Sports.