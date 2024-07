Philipsen toch nog in het groen? Girmay vreest het ergste in zware Alpenritten

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Biniam Girmay ging dinsdag hard tegen de grond, maar kon de voorbije dagen wel starten. Toch lijken de etappes in de Alpen nog bijzonder moeilijk te worden voor de Eritreeër.

Girmay werd stevig geraakt aan zijn elleboog en knie bij zijn val op iets meer dan een kilometer van de streep. Er waren hechtingen nodig aan zijn elleboog en ook zijn knie is sindsdien stevig ingepakt. Starten lukte woensdag en donderdag wel.

Toch was het niet van harte. "Dit was één van de zwaarste dagen voor mij, als ik eerlijk ben. Het was zwaarder dan de laatste twee dagen", zei Girmay donderdag na afloop van de etappe. Het doet veel pijn. Gelukkig ben ik goed op tijd binnen gekomen."

Girmay moet nog twee ritten overleven

Toch ziet het er niet rooskleurig uit voor Girmay, want vrijdag en zaterdag staan er stevige bergritten in de Alpen op het programma. "De zwaarste etappes komen nu, dus hopelijk gaat dat goed voor mij", klonk het.

"Er zijn al veel renners afgestapt, dus de grupetto is niet meer zo groot. In zo'n korte rit met veel hoogtemeters en klimmen op hoogte wordt het niet makkelijk, maar mijn ploeg blijft altijd met mij en ik hoop met hen tot Nice te geraken."

Girmay vreest dus toch nog voor een opgave net voor het einde van de Tour. In dat geval zou Jasper Philipsen alsnog met de groene trui naar huis gaan. Het verschil tussen de twee is iets meer dan 30 punten.