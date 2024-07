Dumoulin en Zonneveld zien weerwraak bij Tadej Pogacar, maar één van hen krijgt ferme kritiek: "Nu doet hij het zelf"

Niets of niemand houdt Tadej Pogacar tegen in deze Tour. Hij blijft zijn rivaal Vingegaard bestoken met aanvallen, nu hij voelt dat hij de bovenhand heeft. Zelfs Jorgenson, de ploegmaat van Vingegaard, was geen ritzege gegund.

Tom Dumoulin liet er zich eerder al over uit dat de aanvalslust van Tadej Pogacar toch wel wat met arrogantie te maken heeft. De uitspraken van Dumoulin gaan rond en dat komt hem nu op ferme kritiek te staan. Rory Sutherland, een andere ex-renner, gelooft niets van het verhaal dat Pogacar op revanche belust is.

Dumoulin had ook gezegd dat Pogacar het Vingegaard eens goed wil laten voelen, na zelf de voorbije twee jaar verloren te hebben. "Wow, deze kerel kent Tadej helemaal niet. Gemakkelijk om zoiets te zeggen vanuit je zetel. Tom haatte het als mensen dat dat deden toen hij nog koerste, nu doet hij het zelf", schrijft Sutherland op X.

Dumoulin begrijpt Pogacar

Desondanks blijft de voormalige Girowinnaar wel min of meer bij zijn mening. In De Avondetappe wou hij niet herhalen dat het een kwestie is van arrogantie, maar hij denkt wel dat het een motivatie is bij Pogacar dat hij twee jaar de Tour niet gewonnen heeft. Dat hij zijn rivalen dan geen ritzege gunt, kan Dumoulin wel begrijpen.

Wow, this guy really doesn’t know Tadej at all. Super easy to say it all from the couch, something Tom hated people doing when he was a rider. Funny how he’s now the one doing it. — Rory Sutherland (@rorysutherland1) July 18, 2024

Overigens treedt Thijs Zonneveld zijn landgenoot in de podcast In Het Wiel grotendeels bij over de rivaliteit tussen Vingegaard en Pogacar. "Het duel speelt al vier jaar en het is logisch dat het diep zit. Hij is de beste renner ter wereld en is er aan gewend dat hij altijd wint, maar heeft de belangrijkste wedstrijd twee jaar niet gewonnen."

Pogacar is aan het afrekenen

Ook de manier waarop die nederlagen tot stand kwam speelt een rol: het vroegere Jumbo-Visma had hem echt wel gesloopt. "De onderhuidse rivaliteit proef je wel. Ik denk wel dat Pogacar in deze Tour aan het afrekenen is."