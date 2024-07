Tom Dumoulin onthult waarom 'arrogante' Pogacar Vingegaard blijft aanvallen in de Tour

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Tadej Pogacar heeft drie minuten voorsprong op Jonas Vingegaard, maar blijft hem bestoken. Tom Dumoulin ziet echter een andere reden waaorm de Sloveen blijft aanvallen.

Met een voorsprong van 3'09" op Jonas Vingegaard kon Tadej Pogacar zich voor de rest van de Tour in het wiel nestelen van zijn grote concurrent. Maar de Sloveen kon het niet laten en viel toch weer aan.

Pogacar liet Vingegaard achter bergop, maar de Deen kon met de hulp van ploegmaat Laporte het gat nog dichten in de afdaling. Toen Evenepoel wegreed, nestelde Pogacar zich wel in het wiel van Vingegaard.

Aan de streep smeerde Pogacar Vingegaard nog twee extra seconden aan door de Deen uit het wiel te sprinten. Zijn voorsprong wordt dus nog wat groter, maar daar is het de Sloveen volgens Tom Dumoulin niet om te doen.

Bluffende Pogacar tegenover Vingegaard

"Dit is puur bluffen, dit is puur machtsvertoon. Pogacar staat drie minuten voor, hij hoeft dit helemaal niet doen. Hij doet dit puur om Vingegaard te jennen", zei de ex-renner en analist bij NOS.

"Of het arrogant is? Het heeft wel een beetje met arrogantie te maken. Dat duel tussen Vingegaard en Pogacar speelt nu al drie jaar en Pogacar kan het natuurlijk niet hebben dat hij al twee jaar op rij verslagen is."

"Nu is hij eindelijk weer de baas en heeft hij eindelijk weer de benen op Vingegaard pijn te doen. Hij denkt nu: nu zal je het terugkrijgen", besloot Dumoulin nog.