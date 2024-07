Mathieu van der Poel trekt pijnlijke conclusie na teleurstellende Tour de France

Mathieu van der Poel heeft opnieuw niet kunnen uitblinken in de Tour de France. De wereldkampioen is zelf ook niet echt tevreden over zijn prestaties.

Een elfde plaats in de gravelrit in Troyes is het beste resultaat van Mathieu van der Poel in de Tour. De wereldkampioen was naar de Tour gekomen om een ritzege te winnen. Zijn eerste en enige ritzege dateert al van 2021.

Dat lukte dus niet. "Ik denk niet dat ik heel tevreden kan zijn, eerlijk gezegd. Ik had misschien op meer gehoopt", reageerde Van der Poel na de slottijdrit bij Sporza. Hij moest toegeven dat hij niet in de buurt van een ritzege geweest is.

Toch kunnen ze Alpecin-Deceuninck tevreden terugblikken op de Tour, want met Jasper Philipsen won de ploeg drie ritten. "Maar voor een type als ik zijn de kansen schaars. Dat is geen excuus, want het geldt voor iedereen, maar ik had gehoopt om dichter te eindigen."

Olympische Spelen in Parijs

Van der Poel legt zijn focus nu op de Olympische Spelen in Parijs, waar op 3 augustus de wegrit op het programma staat. "Ik voel me goed. Ik heb niet het gevoel dat ik kapot ben gegaan in deze Tour", zei Van der Poel.

Van der Poel trekt nu naar België voor het Na-Tourcriterium van Roeselare op dinsdag. Daarna trekt hij wellicht nog even naar Spanje om nog wat intensieve trainingen in te plannen voor de Spelen.