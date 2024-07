Patrick Lefevere zet Visma-Lease a Bike op hun plaats na kritiek op Pogacar

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Geen derde Tourzege op rij voor Visma-Lease a Bike dit jaar, want het is Tadej Pogacar die zonder ongelukken zijn derde Tour wint. De Nederlanders toonden zich wel slechte verliezers.

Tadej Pogacar pakte vrijdag en zaterdag zijn vierde en vijfde ritzege in de Tour. De Sloveen reed vrijdag naar Isola 2000 in de laatste 8 kilometer een gat van meer dan twee minuten dicht op Matteo Jorgenson.

Visma-Lease a Bike zag zo een tweede ritzege in deze Tour door zijn neus geboord. En de ploeg van Wout van Aert toonde zich dan ook slechte verliezers. "Hoeveel etappes heeft Pogacar nu gewonnen? Vier", zei Merijn Zeeman bij HLN.

"Wij waren bij de gelukkigen die er ook eentje konden inpikken. Want veel laat hij anders niet over voor de rest", zei de Nederlander nog. Terwijl zij vorig jaar de drie grote rondes wonnen en het volledige podium van de Vuelta bezetten.

Lefevere niet akkoord met Zeeman

Zeeman vreest dat de gele trui en UAE Team Emirates zich niet populair heeft gemaakt. "Het is zijn/hun keuze, natuurlijk. Maar ik weet niet of het je populariteit als renner ten goede komt", zei hij nog.

Patrick Lefevere is het daar niet mee eens. "Dat Pogacar hebberig is? Dat heb ik ze vorig jaar niet horen zeggen. Het is toch een beetje de taal van de slechte verliezer."