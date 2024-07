📷 Zelfs na drie weken Tour kan Mathieu van der Poel nog niet stilzitten

Mathieu van der Poel heeft niet kunnen uitblinken in de Tour, maar heeft duidelijk nog geen nood aan rust. De wereldkampioen zat alweer op de fiets.

In de Tour heeft Mathieu van der Poel net als vorig jaar niet kunnen uitblinken. Hij hielp Jasper Philipsen opnieuw aan ritzeges, maar persoonlijk was een elfde plaats in de gravelrit het beste resultaat voor Van der Poel.

De wereldkampioen wilde een rit winnen en was dus niet helemaal tevreden over zijn prestaties in de Tour. Van der Poel blijft dan ook vinden dat er voor klassieke renners zoals hem te weinig kansen zijn in de Tour.

Van rust is er bij Van der Poel na drie weken Tour echter geen sprake. Maandagochtend zat hij alweer op de fiets, op zijn sociale media zette Van der Poel een foto terwijl hij op een gravelpad aan het rijden is.

Criterium in Roeselare en Olympische Spelen

Ook dinsdag zal Van der Poel op zijn fiets zitten, want dan tekent hij present op het criterium in Roeselare. Ook Biniam Girmay, Yves Lampaert, Gerben Thijssen, Piet Allegaert, Jonas Rickaert, Gianni Vermeersch en Tim Declercq zullen daar zijn.

Van der Poel trekt daarna nog enkele dagen naar Spanje om te trainen voor hij afzakt naar Parijs voor de wegrit op 3 augustus. Net als vorig jaar op het WK wil Van der Poel twee weken na de Tour schitteren op een groot kampioenschap.