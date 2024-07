Lefevere onthult belangrijke rol van Landa voor Evenepoel én haalt zijn gram: "Zijn verdienste"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Soudal Quick-Step eindigde met twee renners in de top vijf. Er was de derde plaats van Remco Evenepoel, maar Mikel Landa bezorgde de ploeg van Patrick Lefevere ook de vijfde plaats.

In 2017 was Dan Martin de laatste renner van Soudal Quick-Step die in de top tien van het eindklassement van de Tour eindigde. De Ier werd toen zesde, een jaar eerder strandde hij op plek negen.

Nu heeft Martin een opvolger, sterker nog, Soudal Quick-Step had met de derde plaats van Remco Evenepoel en de vijfde plaats van Mikel Landa zelfs twee renners in de top vijf. Vooral Landa speelde daarin een belangrijke rol.

Landa hield Evenepoel kalm in de Tour

De 34-jarige Spanjaard rijdt sinds dit jaar voor de ploeg van Soudal Quick-Step en heeft tonnen ervaring in de grote rondes. In zijn carrière eindigde Landa nu al voor de negende keer in de top tien.

"Het is de verdienste van Mikel Landa dat hij Remco kalm heeft gehouden. Dat was, naast zorgen dat hij zo dicht mogelijk bij Remco bleef, toch ook een grote rol voor Landa", zegt Patrick Lefevere bij HLN.

"Als je iemand als Landa in de ploeg neemt, die zoveel grote rondes heeft gereden en mee rondes heeft gewonnen met grote coureurs, dan verwacht je ook dat die zijn ervaring op Remco overbrengt. Dat wist ik ook wel, toen ik Landa haalde."