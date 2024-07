Remco Evenepoel verdient stevig zakcentje in de Tour, maar met veel addertjes onder het gras

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Niet alleen sportief was de Tour van Remco Evenepoel geslaagd, maar ook financieel was het geen slechte Tour voor de Belg. Al zitten er wel een paar addertjes onder het gras.

Met een ritzege, de beste jongere en een derde plaats in het algemeen klassement deed Remco Evenepoel het bij zijn debuut in de Tour de France uitstekend. En ook financieel verdient Evenepoel dus een aardig zakcentje.

Voor zijn derde plaats in het eindklassement krijgt Evenepoel 100.000 euro, als beste jongere komt daar nog eens 20.000 euro bij. Er was ook al de 11.000 euro van zijn ritwinst en enkele ereplaatsen en zijn eerste plaats in het jongerenklassement elke dag.

Pogacar en UAE Team Emirates grootverdieners

Evenepoel sluit de Tour zo af met 166.870 euro aan prijzengeld. Dat exacte bedrag zal niet op zijn rekening komen te staan, want er gaan nog heel wat belastingen af. Zo passeren de Franse én Belgische staat langs de kassa.

"De CPA (rennersvakbond, nvdr.) houdt standaard nog 1% af voor de strijd tegen doping, 5% voor het ‘transition fund’ en 2% voor de eigen werking", zegt Jan Bakelants bij HLN. Er gaat dus nog veel af van de 166.870 euro van Evenepoel.

Grootverdiener in de Tour is weinig verrassend Tadej Pogacar, de Sloveen krijgt 621.180 euro aan prijzengeld. Een half miljoen komt van zijn eindzege. Zijn ploeg UAE Team Emirates topt ook de teamranking met 799.460 euro prijzengeld.