Tourwinnaar Tadej Pogacar krijgt dopingvraag: "Ik ben blij met de haters"

In de Giro was Tadej Pogacar al bijzonder dominant, dat was hij nu ook in de Tour. Daar worden vragen bij gesteld, maar Pogacar heeft daar een duidelijk antwoord op.

Zes ritzeges en de eindwinst in de Giro en zes ritzeges en de eindwinst in de Tour. Tadej Pogacar is meer dan dominant. Bijzonder dominant. En door het verleden van het wielrennen worden daar vragen bij gesteld. "Twijfels zullen er altijd zijn. Jaloezie en haters ook. Maar ik ben blij dat ik haters heb, want dat betekent meestal dat je goed bezig bent", citeert Het Nieuwsblad Pogacar op zijn persconferentie na zijn derde Tourzege. Pogacar wil gezondheid niet riskeren Volgens Pogacar heeft de UCI bijzonder veel geïnvesteerd om het wielrennen zo clean mogelijk te maken. Dankzij het misbruik van vroeger en de vele controles die er nu zijn, is het wielrennen een van de cleanste sporten ter wereld, vindt Pogacar. De Sloveen denkt er ook niet aan om doping te gebruiken. "Waarom zou je ook iets nemen waarmee je je gezondheid en je hart op het spel zet? Dat zou superdom zijn", zegt de drievoudige Tourwinnaar. Profwielrenners hebben geen heel lange profcarrière, maar het leven daarna duurt nog veel langer. En daar wil Pogacar ook nog van genieten. "Ik hoop dus dat de mensen thuis blijven genieten van de koers, want dit is echt een gouden tijdperk."