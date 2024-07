Het ziet er niet goed uit: Primoz Roglic dreigt nog een domper te moeten incasseren

De Tour werd een stevige deceptie voor Primoz Roglic, de Sloveen moest opgeven na een valpartij. En die val brengt ook zijn deelname aan de Vuelta in gevaar.

Met een transfer naar Red Bull-BORA-hansgrohe wilde Primoz Roglic nog eens zijn kans gaan in de Tour. De Sloveen kreeg bij Visma-Lease a Bike geen kans meer als kopman door de eindzeges van Jonas Vingegaard.

Ook al had Roglic geen goede herinneringen aan de Tour. In 2023 werd hij niet geselecteerd, in 2022 en 2021 moest hij opgeven na een valpartij. In 2020 verloor hij dan weer de gele trui op de voorlaatste dag aan Tadej Pogacar.

Met zijn nieuwe team Red Bull-BORA-hansgrohe ging Primoz Roglic voluit voor de Tour, maar de Sloveen moest alweer opgeven na een valpartij. In de dertiende etappe ging de Sloveen niet meer van start.

Roglic onzeker voor Vuelta

Roglic zou zich opnieuw richten op de Vuelta, die hij al voor de derde keer kan winnen. Al is zijn deelname nog niet zeker. "Primoz traint enkel nog wat op de hometrainer, dus volgens mij is het nog niet duidelijk of hij deelneemt aan de Vuelta", zegt manager Ralph Denk.

Ook over Aleksandr Vlasov, die in de gravelrit zwaar viel en zijn enkel brak, is er nog geen nieuws. De Rus moest wel niet onder het mes. Net als over Roglic is er dus nog veel onzekerheid over zijn programma.