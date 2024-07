Plooit ASO voor Remco Evenepoel? Tourbaas Prudhomme pakt uit met stevig charmeoffensief

Remco Evenepoel heeft in zijn eerste Tour indruk gemaakt. Ook Tourorganisatie ASO verwacht dat Evenepoel de komende jaren een bepalende factor zal zijn.

Met een ritzege, de witte trui voor beste jongere en de derde plaats in het eindklassement heeft Remco Evenepoel het uitstekend gedaan in zijn eerste Tour. Evenepoel legde de basis voor wat we de komende jaren mogen verwachten.

Bij organisatie ASO verwachten ze dat Evenepoel de komende jaren zal meedoen voor de eindzege. "Remco zal de komende tien jaar een centrale figuur zijn in de Tour, hij heeft alle kwaliteiten om ooit te winnen", zegt Tourbaas Christian Prudhomme bij TuttoBici.

Prudhomme gelooft in Tourwinst Evenepoel

"Waarom niet? Iedereen is er inmiddels van overtuigd dat hij het kan, ik ben onder de indruk van zijn consistentie en stijgende vorm in de derde week", zegt Prudhomme nog. "Niemand weet waar zijn limiet ligt en hoeveel hij nog kan groeien."

"Evenepoel is 24 jaar, dit was zijn eerste Tour de France en hij doet al sinds zijn eerste dag als prof mee om de prijzen. Hij is geliefd bij het publiek, zoals dat ook met Tadej Pogacar het geval is."

Volgens Jan Bakelants zou ASO de komende jaren het parcours wel eens kunnen aanpassen voor Evenepoel. Met meer (vlakke) tijdritten en minder zware bergritten zou ASO Evenepoel tegemoet kunnen komen.